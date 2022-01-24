Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 3
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,011.16
ALTIN
793.44
DOLAR
13.44
STERLİN
18.28
EURO
15.29
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim...
"Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maratonu" 13-15 Mayıs'ta
"Çanakkale Savaşları Tarihi Alan...
TED Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
TED Üniversitesi öğretim üyesi...
Aydındere Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru alacak
Aydındere Belediye Başkanlığı Zabıta...

Maltepe'de buzlanan yolda kayan araç dereye uçtu

MALTEPE'de buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 50 metre kayarak dereye uçtu. Kazada araçta bulunan baba ve oğul yaralandı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Ocak 2022 Pazartesi 09:14
0 Okunma
Maltepe'de buzlanan yolda kayan araç dereye uçtu

Kaza, saat 07.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi, Palmiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 DGG 490 plakalı Faik Okyay yönetimindeki otomobil, buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metre kayarak Çamaşırcı Deresi'ne uçtu. Kazada otomobilde bulunan sürücü Faik Okyay ile oğlu Hasan Okyay yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dereye merdiven uzatarak yaralıları bulunduğu yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı baba ve oğul sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan sağlık çalışanı yaralıya müdahale etmek yerine, görüntü almak isteyen basın mensuplarını engellemeye çalıştı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

"AŞAĞIYA DOĞRU DEREYE UÇTU"

Görgü tanığı Selahattin Korkmaz, " Sokağın başından kardan dolayı araç kaydı. Aşağıya doğru gelerek dereye uçtu. Araçta iki kişi vardı. Durumları iyiydi. Belinden yaralanmış" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MaltepeKarKışBuzlanmaYolKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayak keyfini İstanbul'da yaşadılar
Kayak keyfini İstanbul'da yaşadılar
İstanbul'da kar, sürücülere zor anlar yaşattı 
İstanbul'da kar, sürücülere zor anlar yaşattı 
Gaziosmanpaşa'da park halinde yanan otomobilde erkek cesedi bulundu
Gaziosmanpaşa'da park halinde yanan otomobilde erkek cesedi bulundu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans