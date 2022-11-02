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Marmara Denizi'nde kaÃ§ak avlanan 1 ton midye ele geÃ§irildi Â 

MARMARA Denizi'nde kaÃ§ak avlanan yaklaÅŸÄ±k 1 ton midye ele geÃ§irildi. Kandilli Åžehir HatlarÄ± Ä°skelesi'ne halatla baÄŸlÄ± bir file iÃ§erisinde bulunan kara kÄ±llÄ± midyeler, dalgÄ±Ã§lar tarafÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±ralÄ±dÄ±. Â 

02 KasÄ±m 2022 Ã‡arÅŸamba 10:44
Marmara Denizi'nde kaÃ§ak avlanan 1 ton midye ele geÃ§irildi Â 

Ä°l TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±k ve Su ÃœrÃ¼nleri Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, dÃ¼n Beykoz sahili ve Marmara Denizi'nde kaÃ§ak su Ã¼rÃ¼nleri avcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik denetim yaptÄ±. Denetimlerde Kandilli Åžehir HatlarÄ± Ä°skelesi'ne baÄŸlÄ± bir halat tespit edildi. Ekipler durumu Sahil GÃ¼venlik Marmara ve BoÄŸazlar BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ± Kuzey Marmara Grup KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na bildirdi. Ä°skeleye dalÄ±ÅŸ ekipleri yÃ¶nlendirildi. DalgÄ±Ã§lar tarafÄ±ndan yapÄ±lan dalÄ±ÅŸta denizin 7 metre derinlikte, yaklaÅŸÄ±k 1 ton kara kÄ±llÄ± midyenin bir filede tutulduÄŸu tespit edildi. CanlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyan midyelerin denize bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Marmara DeniziKaÃ§akAvMidye
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