Marmaray'da günlük yolcu rekoru

ANKARA, (DHA)



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Marmaray'ın İstanbul'un kentsel yaşamını sağlıklı olarak sürdürebilmesi, kent sakinlerine çağdaş bir şehir yaşamı sunması ve modern ulaşım hizmeti ile Türkiye'de ve dünyadaki değerini koruduğu bildirildi. Asya ve Avrupa kıtasını 4 dakikada birbirine bağlayan Marmaray'ı, 5 Kasım 2021'de 567 bin 169 yolcunun kullandığı anımsatıldı. Bu sayının 24 Mart'ta 580 bin 560'a çıkarak bir günde taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığı belirtilerek, "Marmaray'da yolcu yoğunluğun en çok yaşandığı istasyonların Yenikapı, Üsküdar, Sirkeci, Söğütlüçeşme, Ayrılık Çeşmesi ve Bakırköy olduğu belirlendi. Bu istasyonlar, taşınan yolcuların yüzde 52'sini ağırladı. Yolcuların yüzde 51'inin Avrupa yakası, yüzde 49'unun ise Anadolu yakasından hareket ettiği tespit edildi" denildi. (DHA)