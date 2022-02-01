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MEHMET AZİZ SARAL'IN USTALIK ESERİ: VİLLA DE MİOS

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Şubat 2022 Salı 14:08
MEHMET AZİZ SARAL'IN USTALIK ESERİ: VİLLA DE MİOS

Haber: Hakan Kanburoğlu


Mehmet Aziz Saral’ın sahibi olduğu Mios markası büyümeye devam ediyor. İki yıldır Büyükçekmece’de kumda eğlence konseptiyle dikkat çeken mekan artık Bahçeşehir’de de yer alıyor. Yaz aylarında Büyükçekmece’de müşterilerine kapacak olan Mios, kış konseptiyle Bahçeşehir’de Villa Mios adıyla hizmet veriyor. En ince ayrıntısına kadar kaliteyle bezenmiş olan Villa Mios, İstanbul’daki mekanlar arasında fark yaratıyor. İç ve dış mimarisinin özenle yapıldığı, müşterilerine değer veren hizmet anlayışı mekana girer girmez fark ediliyor. Ayrıca mekanda iki farklı konsept hakim. Bir canlı müzik, bir de yeni nesil meyhane anlayışı hakim. Mekan tarafından yayınlanan açıklamada ‘’Villa De Mios ve Secret Room’u yakından tanımak yerinde görmek isteyen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağımızdan şüphesi olmasın. Bizler bunun için özenle çalışarak, birbirinden değerli sanatçılar ve lezzetli menülerimiz ile harika zamanlar geçirebilirsiniz. ‘’ ifadeleri yer alıyor. Harika meze, kaliteli eğlence ve şık samimiyet bu mekanı hep zirvede tutacak. Ayrıca duyumlarıma göre Mios, İstanbul’da hem Anadolu yakası hem de Avrupa yakasında şube sayısını artıracakmış. Ayrıca kumda konseptinde şahane dekorlar hazırlanıyormuş. Bu yıl yine Mios yılı!

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MEHMET AZİZ SARALIN USTALIK ESERİ: VİLLA DE MİOS
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