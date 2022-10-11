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Meksika’dan Ambarlı Limanı’na gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi

İSTANBUL'da narkotik polisi, Meksika’dan Türkiye’ye kumaş getiren gemiyle uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştiren şüphelileri 2 aylık takibin ardından Ambarlı Limanı’nda yakaladı. Kumaş içerisinde gizlenmiş 1.5 ton marihuana ele geçiren polis, 5 şüpheliyi ise gözaltına aldı.

11 Ekim 2022 Salı 10:50
Meksika’dan Ambarlı Limanı’na gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay önce Meksika’dan Türkiye’ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceğini belirledi. Ekipler bunun üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinler ve yürütülen soruşturma ile birlikte şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı. 2 ay devam eden çalışmaların ardından şüphelilerin bir gemiyle Türkiye’ye kumaş getireceğini belirledi. Meksika limanından çıkan gemiyi takibe başlayan narkotik polisi, Beylikdüzü’ndeki Ambarlı Limanı’na demir atan şüpheli gemiye operasyon düzenledi.

Operasyonda kumaş topları içerisinde zulalanmış vaziyette 1 ton 580 kilo 640 gram marihuana ele geçirildi. Polis H.S., C.A., M.U., Z.Ö. ve M.S. isimli 5 şüpheliyi ise gözaltına aldı. Şüphelilerin Güney Amerika’daki uyuşturucu kartellerinin Türkiye ayağını yürüttüğü değerlendiriliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MeksikaAmbarlı LimanıUyuşturucuNarkotikPolis
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