Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.446,96
ALTIN
990,71
DOLAR
18,26
STERLİN
21,15
EURO
18,23
İstanbul Topkapı Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Topkapı Üniversitesi 14...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi...
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Beykent Üniversitesi 6 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi 6 Öğretim-Araştırma...

Metin Süs silahlı saldırıda yaralandı; şüpheli gözaltında

Halil Falyalı cinayeti sonrasında “Söylemez kardeşler" suç örgütü lideri Mustafa Söylemez’in İstanbul’da ilk görüştüğü isim olarak gündeme gelen Metin Süs (42), Yeşilköy’de uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren K.A.(23) olay yerinden kaçtığı sırada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

15 Eylül 2022 Perşembe 10:08
Metin Süs silahlı saldırıda yaralandı; şüpheli gözaltında

Olay, saat 21.30 sıralarında Yeşilköy’de bulunan bir parkın önünde meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda yürüyen Metin Süs, silahsaldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Metin Süs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren K.A. olay yerinden kaçtığı sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. K.A.’nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Metin Süs, Halil Falyalı cinayeti sonrasında “Söylemez kardeşler" suç örgütü lideri Mustafa Söylemez’in İstanbul’da ilk görüştüğü isim olarak gündeme gelmişti. Cinayet sonrasında yürütülen soruşturma kapsamında Metin Süs gözaltına alındı. Süs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Öte yandan Metin Süs’ün suç örgütü lideri Sedat Peker’in akrabası olduğu ileri sürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Söylemez KardeşlerSuçörgütMustafa SöylemezMetin SüsYeşilköySilahSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özel halk otobüsü sahiplerinden kontak kapatma uyarısı
Özel halk otobüsü sahiplerinden kontak kapatma uyarısı
Sosyal konut başvuruları başladı, bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu
Sosyal konut başvuruları başladı, bankalar önünde uzun kuyruklar oluştu
İstanbul'da "fal kafe" tartışması
İstanbul'da "fal kafe" tartışması
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans