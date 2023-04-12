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Milli Şehit Kemal Bey mezarı başında anıldı

Kartal Belediyesi, 10 Nisan 1919’da idam edilen ve 14 Ekim 1922’de ‘Milli Şehit’ ilan edilen Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey için vefatının 104. yılında mezarı başında bir anma töreni gerçekleştirdi

12 Nisan 2023 Çarşamba 16:26
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Milli Şehit Kemal Bey mezarı başında anıldı

İSTANBUL - Kartal Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen anma töreni Kadıköy Kuşdili Mezarlığı’nda yapıldı. Milli Şehit Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’in kabri başında gerçekleşen törene; Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, Türkiye Kamu-Sen Temsilcisi Doç. Dr. Hanefi Bostan, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, sivil toplum örgütü üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun yağış altında gerçekleşen tören, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz”

Törende konuşan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Milli Şehit Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’i saygıyla ve rahmetle andığını söyleyerek; ulu önder Atatürk’ün ‘Mazide muktedirken bütün kuvvetiyle çalışmış olanlara karşı, minnet hissi duymayan bir milletin, istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur’ sözlerini hatırlattı. Kartal Belediyesi olarak, şehitlerin ve gazilerin unutulmaması gerektiğini belirten Uçar, "Büyük bir haksızlığa uğramış olan milli şehidimiz Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey'i her yıl olduğu gibi yine Kartal Belediyesi'nin öncülüğünde diğer bileşenlerimiz ile beraber anma programını gerçekleştirdik. Bu anma programlarımız bundan sonra da devam edecek. Çünkü bu vatan için taş üstüne taş koymuş olan herkes bizim için çok değerli. Özellikle gazilerimiz ve şehitlerimiz başta olmak üzere. Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Törende son olarak, Milli Şehit Kemal Bey ve tüm şehitlerin ruhuna Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu.

1922 yılında TBMM tarafından Milli Şehit ilan edildi

Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, 1. Dünya Savaşı’nın yaşandığı dönemde Yozgat mutasarrıf vekili olarak görev yaparken, o dönemde işgalcilerle iş birliği yaparak çetecilik yapan Ermenilerin ülkenin değişik yerlerine gönderilmesi sırasında bürokrat olarak görev almıştır. İttihat ve Terakki hükümeti görevden ayrılıp yerine Damat Ferit Paşa’nın başında olduğu Hürriyet ve İtilaf Partisi geldiğinde Ermeni Patrikhanesi ve İngiliz hükümetinin dayatması ile Ermeni tehcirinde görev yapanları yargılamak için Divan-ı Harb-i Örfi adında özel bir mahkeme kurulmuş, dönemin Ermeni Patriği Zevan Efendi tarafından bizzat hazırlanan ve İngilizler tarafından Damat Ferit hükümetine verilen yargılanacaklar ve cezalandırılacaklar listesine tepki gösteren mahkeme başkanı Hayret Paşa, bu dayatmayı kabul etmeyerek görevinden ayrılmış, onun yerine İngiliz Muhipleri Cemiyeti üyesi olan Mustafa Nazım Paşa getirilmiştir. Mustafa Nazım Paşa’nın, hukuki dayanaktan yoksun söylentileri delil kabul ederek verdiği cezalardan dolayı mahkemenin adı halk arasında 'Nemrut Mustafa Paşa Divanı' olarak adlandırılmıştır. Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, kurulan özel mahkemeler tarafından ’10 Nisan 1919’da idam edilmiş, 14 Ekim 1922 yılında TBMM tarafından Milli Şehit ilan edilmiştir.

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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