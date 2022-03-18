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Motosikletlilerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecek

Vali Yerlikaya: 17.30'dan itibaren motosikletlilerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Mart 2022 Cuma 15:37
Motosikletlilerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecek

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 18.00-00.00 saatleri arası kuvvetli kar sağanakları beklendiğini, 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı ile ilgili sosyal medya hesabından son durum hakkında açıklama yaptı. Alınan önlem ve tedbirleri açıkladı. Vali Yerlikaya'nın paylaşımlarında, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre İstanbul'da bugün 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Kıymetli İstanbullular, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar, bugün 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir." ifadeleri yer aldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MotosikletlilerTrafikIstanbulKar Yağışı
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