Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.193,33
ALTIN
1.257,67
DOLAR
19,32
STERLİN
24,08
EURO
21,21
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...

Mustafa Necati Eğitim Destek Kurs Merkezi başvuruları almaya başladı

Kartal Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde hizmete açılan Mustafa Necati Eğitim Destek Kurs Merkezi, lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere verilecek olan kurslar için başvuruları almaya başladı.

12 Nisan 2023 Çarşamba 16:15
0 Okunma
Mustafa Necati Eğitim Destek Kurs Merkezi başvuruları almaya başladı

İSTANBUL - Kartal Belediyesi, lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacıyla 2023-2024 eğitim yılı için Eğitim Destek Kursları’nın başvurularını almaya başlıyor. LGS ve 12. sınıf TYT/AYT eğitimi için 10 Nisan – 31 Mayıs 2023, yeni mezun öğrenciler için ise 15 Temmuz- 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında başvurular kabul edilecek. Kartal’da ikamet etme şartının arandığı kurslarda TYT/AYT için 12. sınıf öğrencileri (ya da 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında liseden mezun olan) ile LGS için ise 8. sınıf öğrencilerinden başvurusu kabul edilenler, Kartal Belediyesi Mustafa Necati Destek Eğitim Kurs Merkezi’nde ‘Seviye Belirleme Sınavı’na alınacak.

8. Sınıf LGS öğrencileri; 24-25 Haziran 2023 tarihlerinde,

12. sınıf TYT/AYT öğrencileri; 22-23 Haziran 2023’te,

2021-2022 ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında mezun olan öğrenciler ise; 02-03 Eylül 2023 tarihlerinde ‘Seviye Belirleme Sınavı'na girecek. Sınava girecek öğrenciler, Kartal Belediyesi tarafından aranarak sınav saati hakkında bilgilendirilecek. Kesin kayıtlar ise sınav başarı sırasına göre belirlenecek.

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarıyer Belediyesi ilk adımı attı
Sarıyer Belediyesi ilk adımı attı
Sultangazi ‘de “Can Veren Pervaneler”
Sultangazi ‘de “Can Veren Pervaneler”
Nihat Hatipoğlu ve Saliha Erdim ZKSM’ye Konuk Oldular
Nihat Hatipoğlu ve Saliha Erdim ZKSM’ye Konuk Oldular
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans