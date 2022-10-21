Müşteri gibi geldiği iş yerinden 16 bin liralık cep telefonu çaldı 

Merkez Mahallesi'nde bir telefon bayisine müşteri gibi gelen hırsız, takas yapmak istediğini söyleyip, incelemek için aldığı 16 bin lira değerindeki cep telefonunu, iş yeri sahibinin uzaklaşmasını fırsat bilerek çaldı.

Telefon bayisi sahibi Barış Çon, hırsızlık olayıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şüphelinin bir süredir iş yerine geldiğini, komşu esnafla da iletişimi olduğu için güvenini kazandığını ifade eden telefon bayisi sahibi bu nedenle ambalajındaki cep telefonunu incelemesi için vermekte sakınca görmediğini belirtti. Şüphelinin aynı yöntemle çok sayıda iş yerinden cep telefonu hırsızlığı yaptığını söyledi. Çon, güvenlik kamerası kayıtları ile savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

SİPARİŞİN GELDİ DİYEREK, UZAKLAŞTIRMIŞ

İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına giren hırsızlık olayında, pasaj içerisindeki telefon bayisine gelen şüpheli iş yerinde ve hemen önündeki taburede 5 dakika oturarak cep telefonunu inceliyor. Bu sırada iş yeri sahibini, sipariş ettiği malların geldiğini söyleyerek, üç ayrı girişi olan pasajın farklı bir noktasına yönlendiriyor. İş yeri sahibi Barış Çon'un uzaklaşmasından sonra, oturduğu yerden kalkan şüpheli, farklı bir pasaj kapısından uzaklaşıyor.