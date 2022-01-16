Nazım Hikmet, 120. doğum gününde unutulmadı

Nazım Hikmet'in doğum günü olan 15 Ocak'ta gerçekleştirilen gösterime; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

Programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Nazım Hikmet'in çok özel bir insan olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, Nazım Hikmet'in ardında şaheserler bıraktı. Çok erken göçtü. Yaşadığı zorluklarla, büyük mücadelelerle bu ülkede var oldu. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli şairlerinden birisi olan Nazım Hikmet'i, kendi dilinden okuyabilmenin şanslı insanlarıyız diye düşünüyorum. Çok sevdi bu toprakların insanları Nazım Hikmet'i. Ama ne yazık ki, acı anılarının da sıkıntılı duygularının da yine bu topraklarda yaşadı. Be ne yazık ki, görüşleri nedeniyle memleketinden uzakta hayata gözlerini yumdu. Nazım Hikmet'in vasiyetindeki gibi Anadolu'da bir köy mezarlığında değil, Moskova'da yatıyor. Nazım Hikmet'in şiirleriyle, mısralarıyla ve duygularıyla, bu topraklarda var olduğunu belirten İmamoğlu, “Bu yönüyle Şair Nazım Hikmet, bir köy mezarlığındadır. Ya da Gülhane Parkı'nda bir ceviz ağacıdır. O duyguyla karşılıyoruz kendisini" dedi.