Nihat Hatipoğlu Sultangazililerle Bir Arada

İSTANBUL- Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında sevilen isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bu kez ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

Ramazan Etkinlik Çadırı’nda düzenlenen programa Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan’da gerçekleştirilen ibadetlerin ve tutulan orucun faziletine değindi. Ramazan ayının başının rahmet, ortasının mağfiret ve sonunun cehennemden kurtuluş olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu ayda okunması gereken duaları da izleyicileriyle paylaştı.

Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, gelen soruları da cevaplandırdı.

Programın sonunda Hatipoğlu’na çiçek takdim etmek için sahneye çıkan Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Ramazan ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde Nihat Hocamızın kıymetli sohbeti bu akşam gönüllerimizi huzurla doldurdu. Hocamıza bu akşam bizlerle olduğu için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz” dedi.

HABER: BURHAN AKDAĞ