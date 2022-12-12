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Nöbetçi eczane önünde uzun sıralar oluştu

ESENYURT'ta bir eczane önünde uzun sıralar oluştuğu dikkat çekti. Sırada bekleyen insanlar, çevrede yeterli sayıda nöbetçi eczane olmaması nedeniyle yoğunluk oluştuğunu söyledi. 

12 Aralık 2022 Pazartesi 10:12
Nöbetçi eczane önünde uzun sıralar oluştu

Fatih Mahallesi'nde dün nöbetçi eczane önünde uzun sıralar oluştu. Sırada bekleyenler, çevrede yeterli sayıda nöbetçi eczane olmaması nedeniyle uzun sıralar oluştuğunu söylerken, bu duruma tepki gösterdi. 

Uzun süredir sırada beklediğini söyleyen Kemal Dursun, "İki saat devlet hastanesinde bekledim. Acil durumda olanlar var, hastalar var, çok yaşlılar var. Şimdi de 1-2 saat eczanede, yine bekliyoruz" dedi. Eczane sırasındaki Adem Şengel ise, "Paramızla rezil oluyoruz, ilacı sanki bedava veriyorlar" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtEczaneNöbetçi EczaneIlaç
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