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OPET, yeni reklam filminde ‘farkı açıyor’

Yenilikçi bakış açısı, ürün ve hizmetleri ile sektörün müşteri memnuniyeti lideri OPET’in yeni reklam filmi “Farkı Açıyoruz” izleyicilerle buluştu.

14 Nisan 2023 Cuma 15:56
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OPET, yeni reklam filminde ‘farkı açıyor’

İSTANBUL- OPET’in “Farkı Açıyoruz” temalı yeni reklam filmi izleyici ile buluştu. “Opet’se fark eder” stratejisini ileriye taşıyan kampanyada OPET; ürün, hizmet ve sosyal sorumluluk projeleriyle sektöründe yarattığı farkı ortaya koyan yeni çalışmaların müjdesini veriyor. “İlk”lerin, “en”lerin ve “tek”lerin markası olarak bilinen OPET, Cumhuriyet’in 100. yılında bu ülkenin markası olarak yapacağı yeni çalışmaları ile farkı açacağını vurguluyor.   OPET; kaliteli yakıtları, hijyenik ve temiz tuvaletleri, her türlü ihtiyaca cevap veren ‘Ultramarket’leri, mobil uygulamaları ve kişiye özel kampanyalarının yanı sıra müşterilerine sunduğu alternatif hizmetleri ve topluma değer katarak sosyal etki yaratan kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle müşteri memnuniyetinin zirvesindeki yerini koruyor. Yeni reklam filminde akaryakıt sektörünü dönüştüren bu çalışmalara Cumhuriyet’imizin 100. yılına yakışır yeni hizmetler ekleneceği haberi veriliyor.  
 

HABER: BÜLENT ÇAMCI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 14.04.2023 15:59
Anahtar Kelimeler:
OPETin Yeni Reklam Filmi
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