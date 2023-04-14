OPET, yeni reklam filminde ‘farkı açıyor’

İSTANBUL- OPET’in “Farkı Açıyoruz” temalı yeni reklam filmi izleyici ile buluştu. “Opet’se fark eder” stratejisini ileriye taşıyan kampanyada OPET; ürün, hizmet ve sosyal sorumluluk projeleriyle sektöründe yarattığı farkı ortaya koyan yeni çalışmaların müjdesini veriyor. “İlk”lerin, “en”lerin ve “tek”lerin markası olarak bilinen OPET, Cumhuriyet’in 100. yılında bu ülkenin markası olarak yapacağı yeni çalışmaları ile farkı açacağını vurguluyor. OPET; kaliteli yakıtları, hijyenik ve temiz tuvaletleri, her türlü ihtiyaca cevap veren ‘Ultramarket’leri, mobil uygulamaları ve kişiye özel kampanyalarının yanı sıra müşterilerine sunduğu alternatif hizmetleri ve topluma değer katarak sosyal etki yaratan kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle müşteri memnuniyetinin zirvesindeki yerini koruyor. Yeni reklam filminde akaryakıt sektörünü dönüştüren bu çalışmalara Cumhuriyet’imizin 100. yılına yakışır yeni hizmetler ekleneceği haberi veriliyor.



HABER: BÜLENT ÇAMCI