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Otogarda mahsur kalanlar geceyi yazıhane ve mescitlerde geçirdi

İSTANBUL'da seferlerin iptal olduğu otogarlarda mahsur kalanlar geceyi yazıhaneler ve mescitlerde geçiriyor. Yolculardan Cennet Hariç, "Çok soğuktu, zor bir gün geçirdik. Yarın da gidemezsek ne yapacağız bilmiyorum" dedi. Öte yanda, kapanan yollar nedeniyle yol kenarlarına bırakılan bazı araçların bekleyişleri sürüyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Ocak 2022 Çarşamba 09:47
Otogarda mahsur kalanlar geceyi yazıhane ve mescitlerde geçirdi

İstanbul'da dün etkisini arttıran kar yağışının ardından Valilik kararıyla kentin giriş çıkışları kapandı, otobüs ve uçak seferleri durduruldu. Kararın ardından şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerin terminallerdeki bekleyişleri sürüyor. Seferlerin yapılamaması nedeniyle otogarlara gelen yolcuların kimi evlerine geri dönerken, gidecek yer bulamayanlar ise geceyi otobüs firmalarına ait yazıhanelerde ve mescitlerde geçiriyor. Ailesiyle Ankara'daki evine gitmeye çalışan Cennet Hariç, iki gündür otogarda beklediklerini ifade etti. Zor bir gece geçirdiklerini kaydeden Hariç, "Dünden beri buradayım. Dün otobüsler durdu bizi buraya kadar getirdiler. Çok soğuktu zor bir gün geçirdik. Bugün de idare ediyoruz. Ağabeyim, kardeşim ve babamla geldik. Ankara'ya gidiyoruz evimiz orada. Bizim bugün gitmemiz gerekiyordu ama ertelendi. Yarın gideceğiz, yarın da gidemezsek ne yapacağımızı bilemiyorum. Biz gece burada kaldık" dedi.

Öte yandan, kar yağışının ardından kapanan yollar nedeniyle sürücülerin bir kısmı araçlarını yol kenarlarına bırakarak evlerine yaya ulaştı. Yolların açılıp trafiğin normale dönmesine rağmen bazı araçların yol Kenarlarındaki bekleyişleri sürüyor. Bazı sürücüler ise almaya geldikleri araçlarını bıraktıkları yerden çıkarmakta zorlandı. Araç sahibi Metin Turan, otomobilini çıkarmak için geldiğini dile getirerek, "Dün gece kar yağışı nedeniyle yolda kalmıştım. Bayrampaşa'dan geldim anca buraya park edebildim. Burada kalmıştık, şimdi çıkarmaya geldik. Bakalım çıkarabilecek miyiz? Dün saat 14.00'te çıktık Bayrampaşa'dan, saat 23.00'de zor buraya kadar geldik. Söğütlüçeşme'de oturuyorum. Normalde 15 dakika sürüyor yol fakat TIR kalınca biz de bıraktık arabayı" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulOtogarYolcuKarKışUlaşım
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