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Otogarda tatil hareketliliği başladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Nisan 2022 Cuma 15:31
Otogarda tatil hareketliliği başladı

İSTANBUL - Ramazan Bayramı'na günler kala Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik başladı. Otogarın girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Artan bilet fiyatları ve bayram tatilinin kısa olması nedeniyle bu sene önceki yıllara göre daha az kalabalık oluştururken, yoğunluğun bayramın birinci gününe kadar devam etmesi bekleniyor. 


 

"YOĞUNLUĞUN BİR HAFTA 10 GÜN ÖNCE BAŞLAMASI GEREKİYORDU"

Otobüs firması çalışanı Yavuz Kösedağ, "Fazla bir yoğunluk yok. Akaryakıt fiyatları inmediği sürece zarar yani. Bugün bir Adana ve Gaziantep'e 20 bin liradan aşağı gitmiyor otobüsler. Bilet fiyatları şehirden şehre değişiyor. Adana ve Gaziantep fiyatları 400 ile 500 arasında değişiyor. Bugün bir aile memleketine ailesini ziyarete gitse, 3 kişi gitmeye kalksalar, gidiş geliş en az 10 bin lira. Tabi ki bu da yoğunluğu etkiledi. Normalde bayram yoğunluğunun bundan bir hafta 10 gün önce başlaması gerekiyorken, bugün Cuma ve otogar boş. Gelenler de önceden biletini almış olanlar" dedi.


 

"KİMSE MEMLEKETİ İHMAL ETMİYOR"

Bayramı memleketi Malatya'da geçirecek olan Mustafa Şıracı ise bilet fiyatlarının yakıt fiyatlarına oranla olması gerektiği düzeyde olduğunu belirtti. Şıracı, fiyatlara rağmen insanların memleketlerine gideceklerini dile getirerek, "Malatyaya gidiyoruz. Bir hafta kalacağız. Bilet fiyatları yakıt fiyatlarına göre uygun, olması gerektiği gibi. Belki ekonomik sebeplerden ötürü yoğunlukta biraz düşüş vardır ama yine de herkes gidiyor. Kimse memleketi ihmal etmiyor. Eşimle birlikte gidiyoruz. Bütün ailem orada" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OtogarIstanbul
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