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Otomobil alev alev yandı

TEM Otoyolu bağlantı yolunda ilerleyen otomobil bir anda alev alarak yandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Ağustos 2021 Salı 10:00
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Otomobil alev alev yandı

TEM Otoyolu Bağcılar İkitelli-Başakşehir Bağlantı Yolu'nda, saat 07.00 sıralarında,  Mehmet Erdi Karacan yönetimindeki 34 SR 7972 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı. Otomobilden dumanlar yükseldiğini gören sürücü Mehmet Erdi Karacan otomobilden inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topun dönen otomobile müdahalede ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Yanan araç, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TEM OtoyoluBağcılarOtomobilYangın
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