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Özel Çocuklar Spor ve Eğlence Festivali başlıyor

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İstanbul Rumeli Üniversitesi özel eğitim alan çocuklar için yarın Üsküdar Burhan Felek Atletizm sahasında Özel Çocuklar Spor ve Eğlence Festivali (ENFEST) düzenliyor. Festivalde farklı engel grubuna sahip çocuklar survivor, empati, paravolley, goalball gibi spor ve eğlence parkurlarında keyifli vakit geçirecek.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Haziran 2022 Cumartesi 10:15
Özel Çocuklar Spor ve Eğlence Festivali başlıyor

Festivalle ilgili üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Can İkizler, “Üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültesi Türkiye’de Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümüne sahip üç üniversiteden bir tanesidir. Bu bölümden mezun olacak öğrencilerin engelliler alanında daha vizyoner bir bakış açısıyla gelişmelerini sağlayacak birçok bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler içerisinde bulunmaktayız. Üsküdar Burhan Felek Atletizm sahasında gerçekleştireceğimiz  Özel Çocuklar Spor ve Eğlence Festivali (ENFEST) kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ile farklı engel grubuna dahil çocuklar survivor, empati, paravolley, goalball gibi spor ve eğlence parkurlarında buluşacaklar. Burada ilk hedefimiz özel çocukların hoş ve eğlenceli bir gün geçirmesi. Ayrıca performans değerlerini ölçmek için de bilimsel geçerliği kanıtlanmış test parkurları da oluşturarak çocukların spora yönelik yetenek ve becerilerini de analiz edeceğiz” dedi.

“HER YIL GELENEKSEL HALE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Bu yıl ilki düzenlenecek olan ENFEST’i önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı ve uluslararası düzeyde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Prof. Dr. H. İkizler, “Tüm halkımızı ve özel ailelerimizi farkındalık oluşturmak adına festivalimize katılımlarını bekliyoruz’’ diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Özel Çocuklar Spor Ve Eğlence FestivaliENFESTÜsküdar
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