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Özel hastane ve belediyeden ‘sağlık için pedallıyoruz’ etkinliği

Medicana Avcılar Hastanesi ve Avcılar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ‘Sağlık için Pedallıyoruz’ projesini hayata geçirdi. ‘Sizde bisikletinizi alın, aramıza katılın’ sloganıyla düzenlenen etkinliğe birçok vatandaş katıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Eylül 2021 Salı 10:10
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Özel hastane ve belediyeden ‘sağlık için pedallıyoruz’ etkinliği

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan Avrupa Komisyonu girişimi Avrupa Hareketlilik Haftası ile belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

ETKİLİ EGZERSİZ VÜCUTTAKİ ANTİKOR ORANINI ARTIRIYOR

Avcılar Sahil’de 7.30’da başlayan etkinlikte pedallar sağlık için çevrildi. Başlangıç noktası Avcılar Atatürk Evi, bitiş noktası ise Denizköşkler Plajı oldu. Projeye yönelik bilgi veren ve hareketli yaşamın önemine dikkat çeken Spor İşleri Müdürü Yusuf Kara, “Hareketsiz kalmak birçok hastalığa neden olabiliyor. Düzenli yapılan orta şiddetteki egzersizler, vücuttaki antikor oranını yüzde 20 oranında arttırıyor, akyuvar hücrelerinin sayısını ve fonksiyonlarını yükseltiyor. Ayrıca egzersizin kalp-damar sistemimizin çalışmasına olumlu etkisi, vücudun virüs ve bakterilerle savaşması için gerekli hücrelerin taşınması amacıyla pompalanacak kanın niteliği ve miktarına da yararlı olmaktadır” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Için PedallıyoruzMedicana Avcılar HastanesiAvcılar Belediyesi
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