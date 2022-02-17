Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 8
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
820.63
DOLAR
13.61
STERLİN
18.52
EURO
15.48
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İstanbul Arel Üniversitesi 75 akademik personel alınacak
İstanbul Arel Üniversitesi 75...
Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi alacak
Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği...

Pendik'te 4 katlı binada yangın: 1 ölü 

PENDİK Bahçelievler Mahallesi'nde 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangında 84 yaşındaki Ahmet Uçar hayatını kaybetti. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Şubat 2022 Perşembe 09:58
Pendik'te 4 katlı binada yangın: 1 ölü 

Yangın, saat 04.30 sıralarında Pendik Bahçelievler Mahallesi Saydam Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daireden bir anda yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülürken dumandan etkilenen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Daire içerisinde yapılan duman tahliyesinin ardından yapılan incelemede bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespit çalışmaları sonucunda dairede tek başına yaşadığı öğrenilen Ahmet Uçar'ın (84) yanarak feci şekilde can verdiği ortaya çıktı. Uçar'ın daha önce geçirdiği ameliyat sonucu iki bacağının da olmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcı, yangının çıktığı dairede uzun süre çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların sonlanmasının ardından Uçar'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
PendikBahçelievler MahallesiEvBinaYangınItfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti 
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti 
Dizi, film platformları ve video içerikler metrobüsleri sessizleştirdi
Dizi, film platformları ve video içerikler metrobüsleri sessizleştirdi
Motosikletli saldırganlar yufkacıyı ve kahvehaneyi kurşunladı
Motosikletli saldırganlar yufkacıyı ve kahvehaneyi kurşunladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans