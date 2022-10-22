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Pendik'te silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n ortasÄ±nda kalarak Ã¶ldÃ¼Â 

PENDÄ°K'te iki gurup arasÄ±nda Ã§Ä±kan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmada yoldan geÃ§en bir kiÅŸi kurÅŸunlarÄ±n isabet etmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ã‡atÄ±ÅŸan taraflardan 2 kiÅŸi de yaralandÄ±.Â 

22 Ekim 2022 Cumartesi 09:38
Pendik'te silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n ortasÄ±nda kalarak Ã¶ldÃ¼Â 

Olay, saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda Åžeyhli Mahallesi, Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, araÃ§larÄ±yla gelen iki grup arasÄ±nda silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Taraflardan 2 kiÅŸi yaralanÄ±rken o sÄ±rada iÅŸinden evine doÄŸru dÃ¶nerken Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n arasÄ±nda kalan Åžahset BeÅŸtaÅŸ(53) sÄ±rtÄ±ndan yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri, yaralÄ± BeÅŸtaÅŸ ile taraflardan yaralanan bir kiÅŸiyi hastaneye kaldÄ±rdÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan iki Ã§ocuk babasÄ± BeÅŸtaÅŸ, yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak hayatÄ±nÄ± kaybetti. YaralÄ± diÄŸer kiÅŸinin ise arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan araca konularak olay yerinden gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi. Polis ekipleri, olay yerine ÅŸerit Ã§ekerek Ã§evrede Ã¶nlem aldÄ±. YapÄ±lan incelemelerde kurÅŸunlardan dolayÄ± hasar gÃ¶ren araÃ§larÄ±n ve Ã§ok sayÄ±da boÅŸ kovanÄ±n olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Polis kaÃ§an iki grubu yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Â 


"KURÅžUNLARDAN BÄ°RÄ° SIRTINA Ä°SABET EDÄ°YOR"Â 

HayatÄ±nÄ± kaybeden Åžahset BektaÅŸ'Ä±n amcaoÄŸlu Nevzat BeÅŸtaÅŸ, "AraÃ§larÄ±n iÃ§erisinden birbirlerine ateÅŸ aÃ§Ä±yorlar. Ä°ÅŸten gelirken yol kenarÄ±nda kurÅŸunlardan biri sÄ±rtÄ±na isabet ediyor. Onlardan da bir kiÅŸi yaralanÄ±yor. Olay yerine yakÄ±n yerde oturuyordu. Evli 2 Ã§ocuÄŸu vardÄ±. Bir yaralÄ± daha vardÄ±. Kendi araÃ§larÄ±yla o yaralÄ±yÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±lar" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PendikSilahÃ§atÄ±ÅŸmaSilahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmaCinayet
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