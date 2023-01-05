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Pendik’te takla atan otomobil yandı: 4 kişi yaralandı

PENDİK, D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile istinat duvarına vurduktan sonra takla attı. Ardından yanmaya başlayan otomobilde bulunan 4 kişi yaralı olarak kurtuldu.

05 Ocak 2023 Perşembe 06:17
Pendik’te takla atan otomobil yandı: 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 04.30 sıralarında D-100 Karayolu Esenyalı sapağı Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Umut Çalışır’ın kullandığı 41 AEG 558 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce yol kenarındaki istinat duvarına vurdu, ardından takla atarak yolda ters döndü. Ters dönen otomobilde bulunan 4 kişi kendi imkanları ile dışarı çıktıktan sonra otomobil alev alarak yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobili söndürürken, sağlık ekipleri yaralanan 4 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis kazanın meydana geldiği yerde başka kazaların yaşanmaması için önlem aldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazanın ve çıkan yangının ardından kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
PendikD100 KarayoluKazaTrafik Kazası
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