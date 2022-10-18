PKK'lÄ± terÃ¶rist Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda yakalandÄ±

Ä°stanbul TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, PKK/KCK silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ±n deÅŸifre edilmesine yÃ¶nelik ortak yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼t iÃ§erisinde 'Kendal Numan Amed' kod adÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenen ve kimliÄŸi tespit edilen Serhat Ã–zel'in Ä°ran Tahran HavaalanÄ±'nda Ä°stanbul HavalimanÄ±'na geleceÄŸini tespit etti.Â

ÅžÃ¼pheli hakkÄ±nda yapÄ±lan incelemede, Serhat Ã–zel'in 2015 yÄ±lÄ±nda PKK'ya katÄ±lmak iÃ§in Almanya'dan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kÄ±rsal alanÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, HDP'nin tutuklu eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n aÄŸabeyi olan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde eÄŸitim komitesi Ã¼yesi Nurettin DemirtaÅŸ'tan eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Ã–rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde 'KCK-Maliye' birimine baÄŸlÄ± DoÄŸu GÃ¼mrÃ¼kler Cephesinde Irak-Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda Pencevin bÃ¶lgesinde sÃ¶zde TÄ°M komutanlÄ±ÄŸÄ± yapan terÃ¶rist Serhat Ã–zel'in ayrÄ±ca sÃ¶zde yÃ¼rÃ¼tme konseyi Ã¼yesi Duran Kalkan tarafÄ±ndan, Ã¶zel olarak terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Suriye kolu PYD-YPG iÃ§erisinde gÃ¶revlendirildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Suriye'ye bazÄ± Ã¼lkeler tarafÄ±ndan kamyonlarla gÃ¶nderildiÄŸi deÄŸerlendirilen havan, obÃ¼s, roket, aÄŸÄ±r makineli silahlar, el bombalarÄ±, patlayÄ±cÄ± A4, C4, fÃ¼nye gibi malzemelerin bulunduÄŸu sÃ¶zde 'Cephane' biriminde faaliyet yÃ¼rÃ¼ten ÅŸÃ¼pheliyi takibe alan ekipler, Serhat Ã–zel'in sahte kimlik ve pasaportla Kazakistan'a, oradan tekrar Ä°ran'a giriÅŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. Ä°ran Tahran HavalimanÄ±'ndan Ä°stanbul HavalimanÄ±'na gelen zanlÄ±, polis ekiplerinin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen zanlÄ±, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.Â