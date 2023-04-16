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Python eğitimleri Akademi Beyoğlu’nda başlıyor

Dünyada en çok kullanılan programlama dillerinden birisi olan Python eğitimleri Akademi Beyoğlu’nda başlıyor. Yüz saatlik eğitimi içeren program, kendini yazılım alanında geliştirmek isteyen gençlere önemli bir fırsat sunuyor.

16 Nisan 2023 Pazar 14:13
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Python eğitimleri Akademi Beyoğlu’nda başlıyor

İSTANBUL - Dünyadaki en popüler ilk dört programlama dilleri arasında yer alan Python eğitimleri Akademi Beyoğlu Kasımpaşa şubesinde başlıyor. Beyoğlu Belediyesi ile Bilge Adam işbirliğinde hayata geçirilen eğitim programı, popüler bir programlama dilini öğrenmek ve bu programlama dili ile uygulama geliştirmek isteyen gençlere önemli bir fırsat sunuyor. Mart ayının üçüncü haftası itibariyle başlayacak eğitimlere katılmak için 265 kişi başvurdu. Kursiyerlerin belirlenmesi için 16-25 yaş arası gençlere yönelik düzenlenen online seviye belirleme sınavında 138 kişi eğitimlere katılma hakkı kazandı.

BilgeAdam Katılım Sertifikası’nı almaya hak kazanacak


Beyoğlu Belediyesi Yazılım Akademisi- Python eğitimleri, kursiyerlere yedişerli gruplar halinde verilecek. Kursiyerler, Python programlama dilinin temellerini, nesne yönelimli programlama (OOP) yapısını, MongoDB’yi ve MongoDB ile Python arasındaki iletişimi öğrenecek. Ayrıca big data, data science, yapay zeka, gömülü sistemler alanlarında kendini geliştirme imkanı da bulacak. Toplamda 100 saat sürecek olan eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler, BilgeAdam Katılım Sertifikası’nı almaya hak kazanacak.

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Python Eğitimleri Akademi Beyoğlu
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