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Rus rapçi İstanbul'da savaş karşıtı konser verdi

RUS uyruklu rapçi 'Oxxxymiron' İstanbul'da 'Ruslar Savaşa Karşı (Russians Against War)' adlı konser düzenledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Mart 2022 Çarşamba 11:25
Rus rapçi İstanbul'da savaş karşıtı konser verdi

Oxxxymiron adıyla tanınan Rus rapçi Miron Yanovich Fyodorov, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Ruslar Savaşa Karşı(Russians Against War) isimli bir konser serisi düzenleyeceğini duyurdu.  Serinin ilk konseri Kadıköy'de yapıldı. Konser, twitch ve youtube gibi sosyal medya platformları üzerinden de canlı yayınlandı. Konser sırasında Ukraynalı mülteciler için bağış toplandı. Oxxxymiron, konserin gelirlerinin de Ukraynalı mültecilere bağışlanacağını açıkladı. Konserin biletleri tamamen tükendi konserin düzenlendiği sahnenin önünde uzun kuyruklar oluştu. Sosyal medya üzeri yayınından konulan 'Bağış ibresi' üzerinden, yaklaşık 20 bin dolar yardım toplandığı görüldü. 

"GELİRİN YÜZDE 100'ÜNÜ UKRAYNALI MÜLTECİLERE VERECEĞİM" 

Oxxxymiron sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Bu savaş hala devam ediyor. Milyonlarca Rus savaşı reddediyor. Bunu daha da sesli dile getirmemiz lazım. Ben de buradan 'Ruslar Savaşa Karşı' yardım konserlerini duyuruyorum. Şu anda Rusya'da savaş karşıtı bir konser vermek mümkün değil. Ben de bu serinin ilk konserini 15 Mart'ta hali hazırda çok sayıda Rus'un yaşadığı İstanbul'da vereceğim. Şu anda 2 milyon Ukraynalı mülteci olduğunu biliyorum. Gelirin yüzde 100'ünü ihtiyacı olan mültecilere vereceğim" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusRapOxxxymironIstanbulKonserRussians Against War
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