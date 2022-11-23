Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.736,09
ALTIN
1.040,56
DOLAR
18,63
STERLİN
22,21
EURO
19,21
Kırşehir'de Hazine taşınmazı satış ihalesi
Kırşehir'de Hazine taşınmazı satış...
Boğaziçi Üniversitesi 21 Sözleşmeli Personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi 21 Sözleşmeli...
Şanlıurfa'da konut arsaları satışa çıkarıldı
Şanlıurfa'da konut arsaları satışa...
50 Muhasebe Denetmen Yardımcısı alınacak
50 Muhasebe Denetmen Yardımcısı...

Rusya ve Uluslararası atom enerjisi liderleri İstanbul’da görüştü

23 Kasım 2022 Çarşamba 14:36
Rusya ve Uluslararası atom enerjisi liderleri İstanbul’da görüştü

RUSYA - Rusya atom enerjisi kurumu Rosatom’un Genel Direktörü Likhachev ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Grossi’nin, İstanbul’da bugün bir araya geldikleri açıklandı. Rosatom, görüşmeyi Zaporijya nükleer santralinin güvenliğinin görüşüldüğü, sağlam temelli ve dürüst bir toplantı olarak nitelendirdi.

Rosatom Genel Direktörü Alexey Likhachev ile IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, heyetlerle birlikte bugün İstanbul’da bir araya geldi. Toplantıda, Zaporijya Nükleer Santrali’nin güvenliği ve 20 Kasım’daki santralin ‘güçlü bir şekilde sarsıldığı’ füze saldırısı konusunun görüşüldüğü ifade edildi.

Rosatom görüşmeyi ‘sağlam temelli ve dürüst' olarak nitelendirerek santralde bulunan IAEA yetkilerinin santralin güvenliğindeki rolünün ayrıntılı ele alındığını açıkladı. Tarafların işbirliğini sürdürme konusunda anlaştıkları ifade edildi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Atom Enerjisi LiderleriRusyaIstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avcılar'da balkonu çöken bina yıktırıldı
Avcılar'da balkonu çöken bina yıktırıldı
Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim 
Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim 
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans