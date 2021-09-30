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Sağlıkçılardan İBB önünde eylem

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Eylül 2021 Perşembe 14:28
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Sağlıkçılardan İBB önünde eylem

İSTANBUL - SAĞLIK-SEN İstanbul üyesi bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kendilerine tanınan ücretsiz toplu ulaşım hakkına son verdiği gerekçesiyle eylem yaptı.

Saraçhane'deki İBB binası önündeki eylemde grup adına açıklamayı, SAĞLIK-SEN İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Zafer Caner yaptı. 

Caner, "Pandemi hala devam ediyor, ancak ücretsiz ulaşım ve otopark desteği sona erdi. Soruyoruz: Salgın etkisini kaybetti mi? Hayır. Her gün yüzlerce insan bu hastalıktan can veriyor mu? Evet. O halde Ekrem İmamoğlu'na soruyoruz. Belediye meclisinin salt çoğunlukla defalarca önünüze getirdiği "ücretsiz uygulama devam etsin" teklifini reddetme gerekçeniz olan "pandemi bitti" argümanını size kim söylettiriyor?" dedi. SAĞLIK-SEN üyeleri gerçekleştirdikleri basın açıklamasının ardından ellerindeki kırmızı kartları gösterdi.

Belediye binasına yürümek isteyen grup ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlıkçılardan İBB önünde Eylem
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