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Sancaktepe'de gölette kaybolan kişinin son görüntüleri ortaya çıktı

SANCAKTEPE Aydos Ormanı'ndaki gölette dün kaybolan kişinin son görüntüleri ortaya çıktı. Yanından bulunan arkadaşları tarafından görüntülenen Hüseyin Eriş'in gölette kulaç attığı görülüyor. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Eylül 2021 Pazar 15:24
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Sancaktepe'de gölette kaybolan kişinin son görüntüleri ortaya çıktı

Aydos Ormanı içerisindeki Aydos göletine giren Hüseyin Eriş(39) dün 17.00 sıralarında gölette kaybolmuştu. Hüseyin Eriş'in gölete girdikten sonra arkadaşları tarafından çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Hüseyin Eriş'in gölette kulaç atarak ilerlediği görülürken, görüntüleri çekenlerin ise endişeleri konuşmalarına yansıdı. Çekim yapan bir kişi, "Yüz" diye seslenirken, yanında bulunan bir kişinin ise "Bir şey olacak" şeklinde konuştuğu duyuldu. Polis ve itfaiyeye ait dalgıçların Hüseyin Eriş'i arama çalışmaları devam ederken, gölette çevresinde ise ailesinin bekleyişi sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SancaktepeAydos OrmanıGöletKayıpHüseyin Eriş
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