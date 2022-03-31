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Sancaktepe’de panelvan minibüs şarampole yuvarlandı:  1 ölü

SANCAKTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan minibüs, şarampole yuvarlandı. Araç içerisinden fırlayan sürücü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Mart 2022 Perşembe 10:17
Sancaktepe’de panelvan minibüs şarampole yuvarlandı:  1 ölü

Kaza, saat 23.15 sıralarında Fatih Mahallesi Esentepe sokak üzerinde bulunan Ortadağ Tepesi Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samet Yılmaz idaresindeki 34 DJA 730 plakalı panelvan minibüs, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Takla atan minibüsün sürücüsü, dışarı fırlayarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsten fırlayan sürücü, olay yerine gelen itfaiye tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü Samet Yılmaz, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Samet Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SancaktepePanelvanMinibüsKaza
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