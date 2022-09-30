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Sarallar suç örgütünün yöneticilerinden Soner Rençber yakalandı 

İSTANBUL Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Sarallar' suç örgütünün yöneticilerinden Soner Rençber'i Büyükçekmece'de başkasının adına kiralanan güvenlikli eve yaptıkları operasyonla yakaladı. Rençber'in örgütün yaptığı çok sayıda silahlı eylemi azmettirdiği belirtildi. 

30 Eylül 2022 Cuma 09:40
Sarallar suç örgütünün yöneticilerinden Soner Rençber yakalandı 

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin yakalanması için çalışmalarına devam etti. Organize ekipleri, örgüt yöneticilerinden firari olan Soner Rençber'in, Büyükçekmece'de olduğunu tespit etti. Yaklaşık 3 ay devam eden fiziki ve teknik takibin ardından Rençber'in başkası adına kiralanan, hücre tipi ve güvenlikli bir evde kaldığı belirlendi. Dışarıyla neredeyse hiç bağlantı kurmadan bu evde yaşayan Rençber'e Çarşamba günü operasyon düzenlendi. Operasyonda Soner Rençber yakalanarak gözaltına alındı. 

Şüphelinin kaldığı evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 73 adet fişek ele geçirildi. Rençber'in örgüt içerisinde yönetici konumunda olduğu ve çok sayıda silahlı eylemin talimatını veren kişi olduğu öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SARALLARSuçörgütSoner RençberOperasyon
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