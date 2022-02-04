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Sarıyer'de 14 yaşındaki Dilan boynundan vuruldu

SARIYER'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, çöp atmak için dışarı çıkan 14 yaşındaki Dilan T. boynundan vurularak ağır yaralandı. Tekel'i vurduğu iddia edilen Özkan Ş. ise mahalle sakinleri tarafından dövülerek hastanelik edildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Şubat 2022 Cuma 10:05
Sarıyer'de 14 yaşındaki Dilan boynundan vuruldu

Olay saat 23.30 sıralarında Çayırbaşı Mahallesi Özfiliz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta oturanlarla aralarında husumet bulunan iki kişi sokağa geldi. İki grup arasında çıkan tartışma bir anda silahkavgaya dönüştü. Özkan Ş.'nin silahından çıkan kurşun, çöp atmak için evden çıkan 14 yaşındaki Dilan T.'nin boynuna isabet etti. 

DİLAN T.'NİN DURUMU AĞIR

Bir anda kanlar içinde kalan Dilan T., hemen Sarıyer'de bulunan Şişli Etfal Hamidiye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındığı öğrenilen Dilan T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

SALDIRGANLAR MAHALLE SAKİNLERİ TARAFINDAN KOVALANDI

Dilan T.'nin vurulmasının ardından olay yerinden kaçan saldırganlardan Özkan Ş., Kazım Karabekir Mahallesi Gülfem Sokak'ta mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Dilan T.'nin yakınları tarafından linç edilen Özkan Ş. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kurtarılarak Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SarıyerSilahKavgaçatışmaDilan T.
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