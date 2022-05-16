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Sarıyer'de bekçi ile amcasını silahla ağır yaralayıp intihar etti

SARIYER'de, yolda yürüyen bekçi Kerem C. ile amcası Sadık C.'yi silahla ağır yaralayan Hüseyin Arslan(20) aynı silahla intihar etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:02
Sarıyer'de bekçi ile amcasını silahla ağır yaralayıp intihar etti

Olay, saat 22.00 sıralarında, Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, istirahatte olan bekçi Kerem C. ile amcası Sadık C. caddede yürüdükleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan amca ile yeğen ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Hüseyin Arslan'ın motosikletle kaçtıktan sonra Cengiz Topel Caddesi'nde aynı silahla intihar ettiğini belirledi. Ekiplerin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SarıyerCinayetYaralamaIntiharSilah
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