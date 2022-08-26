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Sarıyer'de denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

SARIYER'de, denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Boğulan baba dün denizden çıkarılırken, kaybolan 10 yaşındaki oğlu Burak Can Erbaş'ın bugün cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timi tarafından denizden çıkarılan ceset, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

26 Ağustos 2022 Cuma 10:21
Sarıyer'de denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Ataşehir'den akrabaları ile birlikte denize girmek için Sarıyer Kısırkaya Plajı'na gelen Muzaffer Erbaş (52) ile 10 yaşındaki oğlu Burak Erbaş geçen çarşamba günü saat 17.00 sıralarında denize girdi. Birlikte yüzen baba ile oğlu bir süre sonra dalgalara kapıldı.  Durumu fark eden çevredekiler ve cankurtaranlar baba oğlun yardımına koştu. Denizden çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu Burak Erbaş'a ulaşılamadı. Burak Erbaş'ı arama çalışmaları başlamıştı. Sabah saatlerinde arama çalışmalarına yeniden başlayan Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, 10 yaşındaki Burak Can Erbaş'ın cansız bedenine ulaştı. Denizden çıkarılan ceset Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından Burak Can Erbaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cenaze yarın öğle namazına müteakip Ümraniye Orta Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. 

DHA

Son Güncelleme: 26.08.2022 11:45
Anahtar Kelimeler:
SarıyerDenizBoğulmaBabaOğulBurak ErbaşMuzaffer ErbaşAtaşehir
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