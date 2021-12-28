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Sarıyer'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

SARIYER Bahçeköy'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır üç kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Aralık 2021 Salı 09:38
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Sarıyer'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

Kaza, saat 23:45 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Çayırbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyer yönünde seyir halindeki 34 GZ 5321 plakalı aracın sürücüsü Kenan M. henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti.  Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeritte Bahçeköy yönünde seyir halindeki 34 AS 1915 plakalı Cüneyt G. idaresindeki araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerin olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda  otomobilde sıkışan Kenan M. sıkıştığı yerden çıkartıldı. Cüneyt G. ve araçtaki bir kadın ise hafif yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaparken Kenan M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAZAYI DUYAN YAKINLARI OLAY YERİNE GELDİ

Yakınlarının kaza yaptığını öğrenen bazı kişiler olay yerine gelerek diğer yakınlarına telefonla bilgi verdi. Yaşanan kaza sonrası araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SarıyerBahçeköyKazaTrafik Kazası
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