Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.260,15
ALTIN
970,50
DOLAR
18,48
STERLİN
20,02
EURO
17,88
Bitlis Eren Üniversitesi 28 Sözleşmeli Personel alıyor
Bitlis Eren Üniversitesi 28...
Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli Personel alıyor
Karabük Üniversitesi 58 Sözleşmeli...
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 6...

Sarıyer'de motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 

SARIYER'de trafik ışıklarında motosikletle otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Furkan Öz hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

27 Eylül 2022 Salı 09:28
Sarıyer'de motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı 

Kaza, Büyükdere Caddesi'nde saat 00.30 sırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Morkoç'un kullandığı 34 UB 6096 plakalı otomobil, trafik ışıklarında Furkan Öz'ün kullandığı 34 BZK 868 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Furkan Öz ve arkasında oturan Umut Akgün düşerek yola savruldu. Sürüklenen motosiklet ise alev alarak yandı. 

Kaza sonrası motosikletten düşen Furkan Öz ve Umut Akgün yakındaki özel bir hastaneye, hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü Yılmaz Morkoç ise Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Furkan Öz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren Umut Akgün'ün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. 

Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SarıyerMotosikletOtomobilKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı
İstanbul'da 2022'nin ilk 6 ayında 44 ölümlü, 10 bin 876 yaralamalı kaza oldu
İstanbul'da 2022'nin ilk 6 ayında 44 ölümlü, 10 bin 876 yaralamalı kaza oldu
Bireysel silahlanma 'sessizce' protesto edilecek
Bireysel silahlanma 'sessizce' protesto edilecek
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans