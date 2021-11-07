Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı 

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza saat 13.15 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Hacıosman Bayırı Caddesi Sarıyer istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Murat Tekoğul'un kullandığı ve Bahçeköy ile Beşiktaş arasında yolcu taşıyan 34 M 5148 plakalı minibüs seyir halindeyken aniden kapısı açıldı. Sürücü kapıyı kapatmak isterken yağmur nedeniyle de kayganlaşan yolda bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan minibüs kaldırıma çıkarak bir ağaca vurduktan sonra durdu. Kazayı gören vatandaşlar minibüstekilerin yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşlar ve olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından minibüsten çıkarılan yaralılar kaldırıma oturarak sağlık ekiplerinin kendilerine müdahale etmesini bekledi.

Yolcuların bir kısmı kazada camları patlayan pencerelerinden çıkarken, minibüs içinde savrulan ve yaralanan yolcular ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından minibüsün kapıları kırılarak kurtarıldı. Kazada yaralanan 8 kişi olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Minibüsün şoförü olduğu öğrenilen Murat Tekoğul (42), kaldırıldığı Sarıyer Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen bir yaralının eşi sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren eş polis ve vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

'ŞOFÖR, AÇILAN KAPIYI KAPATMAK İSTERKEN KONTROLÜ KAYBETTİ'

Kazayı görerek yardıma koşanlardan biri olan Davut Oğuz kaza ile ilgili olarak; "Şoför kapısı açılınca birden, kapıyı kapatayım derken o anda birden hakimiyeti kaybediyor, yerler de ıslak ağaca vurmuş. Ağaç yukarıdan ikiye bölünmüş, inşallah kurtulur temennimiz o. Gördüğümüz kadarıyla yedi, sekiz yaralı vardı" şeklinde konuştu.

Kaza nedeniyle Hacıosman Bayırı Caddesi Sarıyer istikametinde trafik tamamen durdu. Olay yerine gelen polis ekipleri gerekli güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaralılar hastaneye sevk edildikten ve kaza yapan minibüs kaldırıldıktan sonra da trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.