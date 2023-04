Şehir Sanat Söyleşileri’ne Prof. Dr. Nurullah Genç konuk oldu

İSTANBUL - Başakşehir’de on bir ayın sultanı ramazan, tüm coşkusuyla yaşanmaya devam ediyor. Kent Meydanı’na kurulan Ramazan Çadırı’nda Başakşehirliler her akşam çocuk etkinliklerin yanı sıra Kitap Fuarı ve birbirinden güzel etkinliklerle keyifli vakit geçiyor. Ayrıca her gün farklı bir camide kurulan stantlarda Umre ve Kudüs ziyareti çekilişi için başvurular alınıyor.

Prof. Dr. Nurullah Genç’e ilgi büyük oldu

Ramazanın on altıncı gününde Başakşehir Kent Meydanı’nda tasavvuf müziğinin güçlü temsilcisi Ender Doğan, eserleriyle ilçe sakinlerine duygu dolu anlar yaşattı. Şehir Sanat’ta ise sohbetiyle dinleyenleri mest eden Prof. Dr. Nurullah Genç, “Dünyaya Ne Gerek Var” konulu keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Aynı zamanda iktisatçı ve şair de olan Prof. Dr. Genç’e Başakşehirlilerin ilgisi büyük oldu.

HABER: BÜLENT ÇAMCI