Servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul

Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde emniyet şeridinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü K.E, 55 AID 771 plakalı aracın arıza nedeniyle park halinde beklediğini görünce yola girmeye çalıştı.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen 34 LFN 533 plakalı servis minibüsüyle çarpışan motosiklet, yerde sürüklenerek emniyet şeridinde bekleyen park halindeki aracın altına girdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiği belirlediği K.E'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.