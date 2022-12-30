Servis zammı tartışması

İSTANBUL'da servis ücretlerine yapılan yüzde 19,95 zam kararının, Şubat ayından itibaren, tüm servisler için geçerli olup olmayacağı tartışılıyor. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Günhan Sinar, "Servis firmaları sözleşmelerde tarife artışlarının yansıtacaklarını bildiriyor. Dolayısıyla sözleşme içeriği değişmiyor, tarife değişiyor, güncelleme yapılıyor" dedi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, UKOME kararının, sözleşmede tarife değişikliğiyle ilgili bir madde var ise geçerli olacağını belirterek, "Eğitim dönemini kapsayan bir sözleşme yoksa, aydan aya ödeme yapan veliler, zam kararına uymak zorunda. Sözleşmeyle peşin ödeme yapmış ve içeriğinde 'UKOME'nin belirlediği fiyatlar uygulanır' şeklinde bir madde yoksa, veliler farkı ödemek zorunda değiller" dedi.



UKOME toplantısında İstanbul'daki servis ücretlerine yüzde 19.95 oranında zam kararı alındı. Şubat ayında geçerli olacak tarife değişikliğinin peşin ya da aylık ödeme yapan servislere nasıl yansıyacağı da tartışılıyor. Servis ücretlerindeki tarife değişikliğinden, sözleşmesinde 'UKOME'nin belirlediği fiyatlar uygulanır' düzenlemesi olanların etkileneceği belirtiliyor. Sözleşmesinde böyle bir madde yoksa, aylık ya da peşin ödeme yapanlar yeni tarifeden etkilenmeyecek.





"SÖZLEŞMEDE BELİRTİLMİŞSE YENİ TARİFEDEN ÖDEME YAPILACAK"



İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası(İSAROD) Başkanı Günhan Sinar, "Bizim artış talebimiz yüzde 50'ydi. UKOME'deki görüşmede bu artış yüzde 19.95 olarak onaylandı. Sorumlu bir meslek kuruluşu olarak itiraz etmedik ama, meslektaşlarımız memnun değil. Biz, bireysel servis yapan kişilerin meslek kuruluşuyuz. Zarf usulü çalışıyoruz, parayı peşin almıyoruz. Büyük şirketlerin bazıları, sözleşme karşılığı peşin para da alabiliyorlar. Hukukçumuzdan aldığımız bilgiye göre, sözleşme içeriği değil, tarife değişiyor. Yani güncelleme yapılıyor. Taşımacı firmalar, sözleşmede UKOME'nin aldığı tarife değişikliği kararlarını yansıtacaklarını bildiriyor" dedi. Sinar ayrıca, tarife değişikliğinin, 1 Ocak 2023 itibariyle geçerli olması konusunda da itiraz ettiklerini ifade etti.





"UKOME'NİN ALDIĞI BU KARAR BAZI VELİLER İÇİN BAĞLAYICI DEĞİL"



Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, UKOME kararının, sözleşmede tarife değişikliğiyle ilgili bir madde var ise geçerli olacağını söyledi. Ağaoğlu, "Eğitim dönemini kapsayan bir sözleşme yoksa, aydan aya ödeme yapan veliler, UKOME kararına uymak zorunda. Sözleşmeyle peşin ödeme yapmış ve 'UKOME'nin belirlediği fiyatlar uygulanır' diye bir madde yoksa, veliler farkı ödemek zorunda değiller" dedi.