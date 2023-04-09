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Şile Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı tamamlandı

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı başkanlığında 2 oturum şeklinde gerçekleştirilen Nisan ayı meclis toplantısı, tamamlandı.  

09 Nisan 2023 Pazar 11:38
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Şile Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı tamamlandı

İSTANBUL - Şile Belediyesi 2022 Yılı Faaliyet Raporu’nun da görüşüldüğü toplantıların ilk oturumda Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Ramazan Bayramının 1. günü olan 21 Nisan tarihinde, Cumhuriyet Caddesi 2. etap aydınlatma ve peyzaj çalışmalarının tamamlanarak açılışının yapılacağı müjdesini verdi.
 

“Şile’mizin geleceğini şekillendiriyoruz“

Meclis oturumunda ayrıca Şile Belediyesi 2022 Yılı Faaliyet Raporu da oy çokluğu ile kabul edildi. Geride kalan yıl içerisinde pek çok önemli yatırımın açılışlarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Ocaklı: “Şile’mizin geleceğini hep birlikte şekillendiriyoruz. 2022 yılı içerisinde pek çok önemli çalışmayı tamamlayarak, açılışlarını gerçekleştirdik. Bu yılda birbirinden önemli proje ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu süreçte bizlere destek olan kıymetli hemşehrilerime, belediye çalışanlarımıza ve siz değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.” dedi.
Mercanköşk A.Ş ve SİPAŞ genel kurul toplantısı, encümen üye seçimi, imar komisyonu, plan bütçe komisyonu ile harita ve numarataj komisyonlarına üye seçilmesi, muhtarlık talebi ile muhtarlık adına tahsisi yapılan sağlık evi binasının İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsisinin yapılması, denetim komisyonu raporunun meclis üyelerinin bilgisine sunulması konuları meclis gündeminde görüşülerek karara bağlandı.


Antakyalı çocuklar 23 Nisan’ı Şile’de kutlayacak

Şile Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Antakyalı depremzede çocukları Şile’de misafir etmeye hazırlanıyor. Her yıl Şile’de büyük coşku ile kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na bu yıl 150 depremzede çocuk ve aileleri de katılacak. Konuyla ilgili meclis toplantısında bilgi aktaran Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Bu yıl düzenleyeceğimiz 23 Nisan şenliğimiz bizler için farklı bir anlam ifade ediyor. Antakya’dan gelecek olan çocuklarımız ve ailelerini hem ilçemizde misafir edeceğiz hem de onları 23 Nisan coşkusuna ortak edeceğiz” dedi

HABER: BÜLENT ÇAMCI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Şile Belediyesi
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