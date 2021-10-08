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Şile Otoyolu'nda motosiklet kazası: 1 ölü

ÇEKMEKÖY'de Şile Otoyolu'nda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Ekim 2021 Cuma 10:27
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Şile Otoyolu'nda motosiklet kazası: 1 ölü

Kaza, saat 02.00 sıralarında Çekmeköy'de Şile Otoyolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler, 34 ELH 112 plakalı motosikleti otoyol kenarında kaza yapmış olarak buldu. Sürücüsü ile motosiklet arasında ise yaklaşık 200 metre mesafe olduğu tespit edildi. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemeleri sonucu ölen sürücünün isminin Ahmet Çarpar (27) olduğu öğrenildi. Çarpar'ın cansız bedenin bulunduğu alan ile motosikletin bulunduğu alan polis tarafından güvenlik şeridiyle çevrildi. Çarpar'n cansız bedeni, olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇekmeköyŞile OtoyoluKazaTrafik KazasıMotosiklet
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