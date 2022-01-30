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Silivri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Ocak 2022 Pazar 09:54
Silivri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Kaza saat 05.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddialara göre, 34 DAG 158 plakalı Mazlum Ç. yönetimindeki otomobille, 34 DTE 411 plakalı, Engin Çalar (43) yönetimindeki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Çalar, bulunduğu yerde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çalar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çalar'ın cenazesi Adlı Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ehliyetsiz olduğu iddia edilen Mazlum Ç. de gözaltına alınarak Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SilivriMimar Sinan MahallesiTEMKazaTrafik Kazası
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