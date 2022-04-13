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Silivri'de jandarmadan kaçak hayvan operasyonu

SİLİVRİ'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda ülkeye yasadışı yollarla sokulan ve 4 aylık beyaz kaplan ile 8 aylık Rhesus cinsi maymun (Hint Şebeği) ele geçirildi. Yavru hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, hayvanların sahibi olan yabancı uyruklu kişi hakkında işlem başlatıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
13 Nisan 2022 Çarşamba 10:11
Silivri'de jandarmadan kaçak hayvan operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, yabancı uyruklu bir kişinin Silivri Ortaköy Mahallesinde bulunan çiftliğinde yırtıcı hayvan beslediği bilgisini aldı. Ekipler, çiftlikte arama yaptı. 

ANAVATANLARI HİNDİSTAN

Aramalarda; kafes içerisine konulmuş anavatanları Hindistan olan, 4 aylık beyaz kaplan ile 8 aylık Rhesus cinsi maymun (Hint Şebeği) bulundu. Hayvanların yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye’ye sokulduğu belirlendi. Yavrular Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğü yetkilerine teslim edilirken, yabancı uyruklu çiftlik sahibi hakkında, 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SilivriJandarmaKaçak Hayvan Operasyonu
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