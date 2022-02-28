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Silivri'de korkutan üst geçit 

SİLİVRİ, D-100 Karayolu üzerinden geçen üst geçit bakımsızlık nedeniyle çürüdü. Yayaların kullandığı üst geçit bu haliyle tehlike oluşturuyor. Yayalar, çökme tehlikesi bulunan üst geçidin yenilenmesini istiyor. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Şubat 2022 Pazartesi 10:55
Silivri'de korkutan üst geçit 

Silivri D-100 Karayolu'ndaki üst geçit bakımsızlıktan neredeyse kullanılamaz hale geldi. Üst geçidin büyük oranda çürüdüğü görülüyor. Çevresinde bulunan okulun öğrencileri, veliler ve bölge esnafı tarafından sıklıkla kullanılan üst geçit bu haliyle tehlike oluşturuyor. Üst geçidi her gün kullanmak zorunda kalanlar durumdan şikayetçi olurken, üst geçidin yenilenmesini istiyor. Yılmaz Kaygusuz, "Bu köprünün yenilenmesi lazım, bizler gibi köprüde yaşlanmış artık. Köprünün çökme tehlikesi de var" dedi.

Üst geçitten inip çıkarken ayaklarının takıldığını belirten Hüseyin Türkeş ise, "Çok tehlikeli. Üst geçit sallanıyor çökme tehlikesi de var" şeklinde konuştu.

Cihan Yatmaz da, "Geçen gün oğlumla geçerken ayağı takıldı düşüyordu, basamaklarda boşluklar var. Burası tehlikeli. Yapılması lazım sağlığımız için. Özellikle çocuklar için burası çok tehlikeli" ifadelerini kullandı.

Her gün köprüyü kullandığını söyleyen Berker Kızıl, "Bakımsızlıktan dolayı köprü çürümüş. Buradan yetililere sesleniyorum; buranın bakımların yapılması lazım. Buradan geçerken neden bir insanımızın sağlığına zarar gelsin" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SilivriD100 Karayoluüst GeçitTehlike
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