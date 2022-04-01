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Silivri'de 'Tasarımda Boyut ve Algı' sergisi

İstanbul Rumeli Üniversitesi öğrencileri tasarım bölümü öğrencileri, somut ve soyut kavramlar üzerinden tasarladıkları çalışmalardan oluşan, ''Tasarımda boyut ve algı'' sergisi Silivri Oğuz Aral Sanat galerisinde açıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Nisan 2022 Cuma 10:29
Silivri'de 'Tasarımda Boyut ve Algı' sergisi

Geleceğin tasarımcı adayı öğrencilerin yapmış olduğu sergi açılışını Silivri İlçe Kaymakamı Tolga Togan ve İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer Dodurka tarafından kurdele kesimiyle yapıldı.

“SANATTA ÇEŞİTLİLİK BAKIMINDAN SINIR YOK”

Açılışta konuşan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer Dodurka, ''Meslek yüksek okulumuzun tasarım bölümü birinci sınıf öğrencilerinin hazırlamış olduğu sergide bir araya geldik. Burada eserlerden de anlaşacağı gibi sanat ve tasarım hakikatten çok farklılıklar içeriyor, birbirine benzemeyen farklı sanat içeriyor. Bu nedenle sanatta çeşitlilik bakımından sınır yok diyebiliriz. Bunca farklılığa rağmen sanatın bir diğer ucuda var, bu farklılıkları birleştirme gücü var. Bu paylaşımı sadece okulda kalmayıp ilçemizde yansıttıkları için öğrenci ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum'' dedi.

SANAT OLMAZSA OLMAZDIR

Silivri İlçe Kaymakamı Tolga Toğan ise “Her şey hayal etmekte başlar. Üretmenin temeli bence hayal etmekte, hayal gücünü çalıştırmakla başlar. Bu anlamda sanat bu işin olmazsa olmasıdır. Sanatla kendisini ifade eden sanatla üreten bireylerin ve nesillerin bu işi daha da somuta taşıyarak teknolojiyle hayatın her alanında, kendilerini ve kendi ürünlerini daha somut daha özgün üretebileceklerini düşünüyorum. Yaptığınız çalışmalarının değerli olduğunu emeklerinizin değerli olduğunu ifade etmek istiyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi tasarım bölümü öğrencilerin yapmış olduğu 67 eser, İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediyesi Volkan Yılmaz, Prof. Dr. H. Tamer Dodurka ve davetliler tarafından gezilerek incelendi.

Sergi, 2 Nisan saat 19.00'a kadar Oğuz Aral Sanat galerisinde açık olacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SilivriTasarımda Boyut Ve AlgıSergiOğuz Aral Sanat Galeri
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