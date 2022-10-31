ÅžiÅŸli'de bankadan para dolu Ã§antayÄ± Ã§alan KolombiyalÄ±lar tutuklandÄ±

BANKA MÃœDÃœRÃœ POLÄ°SE HABER VERDÄ°

ÅžiÅŸli, MecidiyekÃ¶y'de polise baÅŸvuran banka mÃ¼dÃ¼rÃ¼ M.A., nakil iÃ§in poÅŸetlenen paralarÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek ÅŸikayetÃ§i oldu. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmada ÅŸÃ¼phelilerin bankonun arkasÄ±nda poÅŸet iÃ§inde duran 88 bin dolar, 27 bin Euro, 3 bin 840 sterlin ile 200 bin lira TÃ¼rk parasÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit edildi.

MÃœÅžTERÄ°LERÄ°N GÃ–ZLERÄ° Ã–NÃœNDE PARALARI Ã‡ALMIÅž

HÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri olayla ilgili yaptÄ±klarÄ± incelemede ÅŸÃ¼phelilerin gÃ¼venlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiÄŸini tespit etti. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde bankanÄ±n kalabalÄ±k olmasÄ±nÄ± aldÄ±rmayan ÅŸÃ¼phelinin elindeki torbayla eÄŸilerek bankonun arasÄ±na daldÄ±ÄŸÄ± ve bankanÄ±n poÅŸeti iÃ§inde duran paralarÄ± soÄŸukkanlÄ±lÄ±k iÃ§inde kendi torbasÄ±na doldurduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Onlarca kiÅŸinin gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde meydana gelen hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan ÅŸÃ¼phelinin hiÃ§ bir ÅŸey olmamÄ±ÅŸ gibi dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

SINIR KAPISINDA YAKALANDILAR

Polis ekipleri tarafÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼rede kimlikleri tespit edilen Kolombiya Â uyruklu JaÄ±r A.C.(40) ile Jessica Lorena G.S.(43) Artvin Sarp SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±ndan kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerin Ã¼zerinde 23 bin 120 Euro, 54 bin 550 dolar, 2 bin 560 sterlin, 131 bin 90 lira ile 557 Kolombiya pesosu ele geÃ§irildi.

TUTUKLANDILAR

Ä°stanbul AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ HÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸine getirilen ÅŸÃ¼pheliler iÅŸlemleri tamamlandÄ±ktan sonra adliyeye sevk edildiler. Ä°ki ÅŸÃ¼pheli Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemede tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.