Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 17
aÃ§Ä±k
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
3.900,56
ALTIN
982,61
DOLAR
18,62
STERLÄ°N
21,59
EURO
18,52
Ankara Ãœniversitesi 11 Ã–ÄŸretim GÃ¶revlisi alacak
Ankara Ãœniversitesi 11 Ã–ÄŸretim...
TÃ¼rk Hava Kurumu Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
TÃ¼rk Hava Kurumu Ãœniversitesi...
Bitlis Eren Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim GÃ¶revlisi alacak
Bitlis Eren Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim...
Yozgat Bozok Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Yozgat Bozok Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim...

ÅžiÅŸli'de bankadan para dolu Ã§antayÄ± Ã§alan KolombiyalÄ±lar tutuklandÄ±

ÅžÄ°ÅžLÄ°'de nakil iÃ§in poÅŸetlenen 88 bin dolar, 27 bin Euro, 3 bin 840 sterlin ile 200 bin TL'yi Ã§aldÄ±ktan sonra Artvin SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±nda kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalanan Kolombiya uyruklu iki kiÅŸi Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemede tutuklandÄ±.

31 Ekim 2022 Pazartesi 10:45
ÅžiÅŸli'de bankadan para dolu Ã§antayÄ± Ã§alan KolombiyalÄ±lar tutuklandÄ±

BANKA MÃœDÃœRÃœ POLÄ°SE HABER VERDÄ°

ÅžiÅŸli, MecidiyekÃ¶y'de polise baÅŸvuran banka mÃ¼dÃ¼rÃ¼ M.A., nakil iÃ§in poÅŸetlenen paralarÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek ÅŸikayetÃ§i oldu. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmada ÅŸÃ¼phelilerin bankonun arkasÄ±nda poÅŸet iÃ§inde duran 88 bin dolar, 27 bin Euro, 3 bin 840 sterlin ile 200 bin lira TÃ¼rk parasÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit edildi.

MÃœÅžTERÄ°LERÄ°N GÃ–ZLERÄ° Ã–NÃœNDE PARALARI Ã‡ALMIÅž

HÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri olayla ilgili yaptÄ±klarÄ± incelemede ÅŸÃ¼phelilerin gÃ¼venlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiÄŸini tespit etti. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde bankanÄ±n kalabalÄ±k olmasÄ±nÄ± aldÄ±rmayan ÅŸÃ¼phelinin elindeki torbayla eÄŸilerek bankonun arasÄ±na daldÄ±ÄŸÄ± ve bankanÄ±n poÅŸeti iÃ§inde duran paralarÄ± soÄŸukkanlÄ±lÄ±k iÃ§inde kendi torbasÄ±na doldurduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Onlarca kiÅŸinin gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde meydana gelen hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan ÅŸÃ¼phelinin hiÃ§ bir ÅŸey olmamÄ±ÅŸ gibi dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

SINIR KAPISINDA YAKALANDILAR

Polis ekipleri tarafÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼rede kimlikleri tespit edilen Kolombiya Â uyruklu JaÄ±r A.C.(40) ile Jessica Lorena G.S.(43) Artvin Sarp SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±ndan kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerin Ã¼zerinde 23 bin 120 Euro, 54 bin 550 dolar, 2 bin 560 sterlin, 131 bin 90 lira ile 557 Kolombiya pesosu ele geÃ§irildi.

TUTUKLANDILAR

Ä°stanbul AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ HÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸine getirilen ÅŸÃ¼pheliler iÅŸlemleri tamamlandÄ±ktan sonra adliyeye sevk edildiler. Ä°ki ÅŸÃ¼pheli Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemede tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÅžiÅŸliBankaSoygunParaKolombiyaKolombiyalÄ±MecidiyekÃ¶y
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
BeyoÄŸlu'nda 212 yÄ±llÄ±k Lebon pastanesi kapandÄ±
BeyoÄŸlu'nda 212 yÄ±llÄ±k Lebon pastanesi kapandÄ±
VATAN CADDESÄ°'NDE 29 EKÄ°M TÃ–RENÄ°
VATAN CADDESÄ°'NDE 29 EKÄ°M TÃ–RENÄ°
BaÅŸakÅŸehir'deki patlamada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 2'ye yÃ¼kseldi
BaÅŸakÅŸehir'deki patlamada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 2'ye yÃ¼kseldi
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans