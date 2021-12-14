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Şişli'de DHKP-C operasyonu: 9 gözaltı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Aralık 2021 Salı 09:57
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Şişli'de DHKP-C operasyonu: 9 gözaltı

İSTANBUL - ŞİŞLİ'de DHKP-C terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

DHKP-C terör örgütüne yapılan operasyonlar da 'etkin pişmanlık' hükümleri kapsamında alınan şüpheli ifadelerinde terör örgütüyle

bağlantılı olduğu belirlenen İdil Kültür Merkezi'ne baskın yapıldı. Kapılar kırılarak girilen binada S.G., R.A., B.Y., C.T.,

B.I., S.K.,C.K., B.V., ve F.Ş.  gözaltına alındı. Yapılan incelemede, B.Y.'nin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", B.I.'nin ise "Suçu ve Suçluyu Övme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlarından arandığı belirlendi. Binada yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DHKPC OperasyonuŞişli
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