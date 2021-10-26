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Şişli'de servis minibüsü alev alev yandı

Şişli'de içinde öğrencilerin bulunduğu servis aracında yangın çıktı. Sürücü sağa çekerek öğrencileri tahliye ettikten sonra minibüs alev alev yandı. Minibüsten öğrencileri tahliye eden servis şoförü "Öğrencilere bir şey olacak diye çok korktum. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Ekim 2021 Salı 09:45
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Şişli'de servis minibüsü alev alev yandı

Şişli, Cumhuriyet Caddesi Alt Geçidi çıkışında saat 07.30 sıralarında seyir halindeki öğrenci servis minibüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Minibüsten duman ve alevlerin yükselmesi üzerine aracını sağa çeken sürücü Hasan Akduman öğrencileri tahliye etti. Yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etse de başarılı olamadı. Zaman zaman patlamaların olduğu servis minibüsü alev topuna döndü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Beyoğlu itfaiye ekibi sevk edildi. 

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, vatandaşlar da cep telefonu ile yangını görüntülemeye çalıştı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı. 


"ÇOCUKLARA BİR ŞEY OLACAK DİYE ÇOK KORKTUM"

Servis minibüsünü durdurarak öğrencileri tahliye eden sürücü Hasan Akduman "Tünelden çıkarken araba bir anda alev aldı. Ben hemen aracı sağa çekerek öğrencileri arabadan indirdim. Öğrencilerin güvenliğini sağladıktan sonra aracı söndürmeye çalıştım ama yangın tüpü yetersiz kaldı. Daha sonra aracım alev aldı. Önce korktum ama çocuklara dedim panik yapmayın. Hepsi arabadan düzgün bir şekilde indi. Ama bir anda duman çoğalmaya başlayınca ben korkmaya başladım. Çocuklara bir şey olacak diye. Ondan sonra çok şükür arabadan indirdim. Mala geldi ama cana gelmedi kimsede bir şey yok. Çok şükür" dedi.

Yangın nedeniyle Cumhuriyet Caddesi Alt Geçidi Şişli istikameti trafiğe kapandı. Minibüsün söndürülmesinin ardından trafik normale döndü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞişliServisöğrenci ServisiYangınItfaiye
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