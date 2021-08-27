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Şişli'de tadilat yapılan dairede yangın çıktı

ŞİŞLİ'de apartman dairesinde yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Yangın söndürülürken, yan dairedeki evini duman saran kadın, komşularının yardımıyla dışarı çıkarılan gözyaşlarına boğuldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Ağustos 2021 Cuma 16:38
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Şişli'de tadilat yapılan dairede yangın çıktı

Merkez Mahallesi Hanımefendi Sokakta bulunan apartman dairesinde yapılan tadilat çalışması saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk anda müdahale eden usta başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Binayı dumanlar sararken apartman sakinleri de zor anlar yaşadı. Yangın çıkan evin yan dairesinde yaşayan kadın evini saran dumanlar nedeniyle korku dolu anlar yaşadı. Komşularının yardımıyla dışarı çıkarılan kadın gözyaşlarına boğulurken bir yakını onu sakinleştirmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle cam ve balkondan girdikleri dairedeki yangını söndürdü. Polis ve zabıta ekipleri de itfaiye ekiplerinin çalışması sırasında çevreye emniyet şeridi çekerek önlem aldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞişliEvYangınItfaiye
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