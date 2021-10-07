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Şişli'de taksicilere denetim

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Ekim 2021 Perşembe 15:01
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Şişli'de taksicilere denetim

İSTANBULŞİŞLİ'de taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde evraklarında eksik olanlara ve kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı. İstanbul’da taksi sürücülerine yönelik denetimler sürüyor. Denetimler kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile sivil trafik ekipleri Mecidiyeköy’de denetim yaptı. Taksicilerin kısa mesafe yolcu almama, turist seçme ve taksimetre açmama gibi olumsuzluklara yönelik olarak yapılan denetimlerde taksiler tek tek durduruldu. Taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Evrağında eksik olanlara ve kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.


 

"ARAMIZDA BU MESLEĞİ BOZAN KİŞİLER VAR"


 

Yapılan denetimleri yerinde bulduğunu söyleyen 40 yıllık taksici İrfan Bekgöz  "Ben uygulamaları tam yerinde buluyorum. Uygulamalar çok geç yapılıyor. Zamanıyla yapılmıyor. Bizler görevini yapan insanlarız. Fakat aramızdaki bazı arkadaşlar bu işleri ekmek parası yerine koymuyor. Arada çürük elmalar ve bu mesleği bozan kişiler var. Bunun yüzünden biz de mağdur oluyoruz. Her binen müşteri 15 de olsa 105 de olsa kısa mesafe düşünmeden almalı. Bakkala giren bir müşteri ciklet de alır, haftalık kahvaltısını da alır. Sonuç olarak akşam ki gelirinize bakacaksınız" ifadelerini kullandı.

DHA

Son Güncelleme: 07.10.2021 15:01
Anahtar Kelimeler:
IstanbulDenetimTaksicilerŞişli
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